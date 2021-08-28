Погода в Крыму на 28 августа: без осадков и тепло до +32

Температура воды в Черном море 24…26°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

28 августа на Крымском полуострове, как и прежде, в силе штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометецентре.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Днем по городу-герою со скоростью 5-10 м/с. будет бродить северо-западный ветер. Тепло до 30°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до 26…32°, скорость северо-восточного ветра 3-12 м/с. Ясно.

В Евпатории тепло до +29°. Северо-восточный ветер будет неспешно разгуливать по детской здравнице, скорость воздушных потоков всего 2-6 м/с. Ясно.

В Феодосии столбик термометра дотянется до 28°, скорость юго-восточного ветра 2-8 м/с. Ясно.

В Керчи +23…27°. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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