В Симферополе открыли проход на улице Пушкина после обрушения здания филармонии

Проход по улице Пушкина снова доступен для пешеходов. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В центре Симферополя на улице Пушкина открыт проход для пешеходов после обрушения стены Крымской филармонии, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В ходе работ было решено спилить деревья, которые мешали восстановительному процессу. Рабочие завершили укреплять строение, теперь пешеходам ничего не угрожает.

Зоны угрозы ЧС сузились: они проходят от перекрестка улиц Пушкина/К. Маркса (помещение ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»), далее до улицы Пушкина, 3 (включая арку, до магазина «Новая оптика»), от лицевого фасада здания улицы Пушкина, 3 до середины пешеходной зоны улицы по отношению к противоположной стороне.

Напомним, что ранее в центре Симферополя обрушилась часть здания Крымской филармонии. Пострадавших не было, на место оперативно прибыли сотрудники МЧС и полиция. ЧП произошло из-за обвала внутренней перегородки конструкции сооружения.

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