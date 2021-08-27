Уровень готовности Крыма к отопительному сезону составляет 70%

В Крыму активно готовятся к встрече с зимой Фото: Архив "КП"

Подготовка в Крыму к отоплению в осенне-зимний период достигла 70%, сообщил начальник управления инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Министерства ЖКХ РК Роман Восколупов. По его словам, часть муниципальных образований выполнили требуемые работы лишь на 40%

- Подготовка к отопительному сезону в завершающей стадии. Много муниципалитетов с процентом готовности 70-80 и выше. Это касается образования, потому что 1 сентября откроются все школы. По образованию степень готовности очень высокая, – сообщил Восколупов.

Он также добавил, в некоторых многоквартирных жилых домах готовность к осенне-зимнему периоду достигла 90%, но есть и такие дома, где уровень готовности колеблется от 30 до 40%

- На сегодняшний день в Армянске готовность по многоквартирным домам – 90%, Советский район – 77%, Красноперекопский район – 77%, Ленинский район – 94%, Первомайский район – 90%. В отстающих на сегодняшний день пока Симферопольский и Красногвардейский районы – около 40%, – отметил Восколупов.

Рабочие ускоряются, трудясь без выходных. Они уже составили графики с учетом ликвидации отставаний.

В свою очередь исполняющий обязанности генерального директора госпредприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Исмет Аблаев сообщил, что готовность сетей и котельных также достигла 70%.

- В течение периода подготовки к отопительному сезону мы своими силами и силами подрядчиков выполняем замену сетей, восстанавливаем теплоизоляцию, реконструируем котельные и насосное оборудование, – сказал Аблаев.

Он уточнил, что работы выполняются согласно графику, отставания от него не фиксируются.

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