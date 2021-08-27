Дворец водных видов спорта в Симферополе достроят за 5 месяцев

Строительство Дворца водных видов спорта в Симферополе находится в процессе. Фото: Сергей Аксенов/Вконтакте

Строительство Центра олимпийской подготовки РК по водным видам спорта в городе Симферополе должны завершить до конца текущего года, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Работы на объекте были начаты в 2017 году. Изначально их планировали закончить до конца июня 2021 годы, однако процесс задерживается.

- Сроки были перенесены, однако, как мы сейчас видим, центр все еще не готов по ряду как объективных, так и субъективных причин, – сообщил глава республики.

Сейчас на объекте трудятся 120 человек. По мнению главы РК, этого недостаточно, чтобы оперативно завершить все работы, силы нужно наращивать.

- Поручил министру спорта республики Ольге Александровне Торубаровой ускорить процесс и совместными усилиями с подрядчиком выполнить поставленную задачу, – заключил Сергей Аксенов.

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