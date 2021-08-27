На сегодняшний день строительная готовность караимской кенассы в Симферополе составляет 45%

Ремонт караимской кенассы в Симферополе затягивается, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Напомним, что ранее работы на объекте культурного наследия хотели закончить в ноябре 2021 года, а торжественная презентация обновленного здания была запланирована на май следующего года.

- Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание Кенассы» в Симферополе планируется завершить в 2022 году, ввиду необходимости выполнения дополнительных работ и соответствующей корректировки научно-проектной документации с учетом пожеланий караимской общины, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как проходит финишный этап реконструкции караимской кенассы в Симферополе. Рабочие занялись элементами внутреннего благоустройства.

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