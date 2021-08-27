Бывшего сотрудника госстройнадзора Крыма осудили за взятку в 12 миллионов рублей

Суд в Крыму приговорил экс-сотрудника госстройнадзора к семи годам колонии. Фото: Архив КП

В Симферополе осудили бывшего главного консультанта отдела Управления Службы госстройнадзора Республики Крым за взятки в 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

- В суде установлено, что начальник управления Службы государственного строительного надзора Республики Крым в феврале 2020 года создал преступную группу, к участию в которой вовлек работников службы, в том числе подсудимого и руководителя ООО «Крымская служба технического заказчика», осуществлявшего деятельность по строительному контролю и авторскому надзору, - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - В дальнейшем он дал указания подчиненным сотрудникам при проведении проверок объектов строительства принуждать руководителей коммерческих организаций-застройщиков к заключению договоров на оказание услуг строительного контроля с подконтрольной преступной группе фирмой.

Сообщается, что исполняя незаконное указание начальника, между ООО «Крымская служба технического заказчика» и коммерческой организацией был заключен фиктивный договор об оказании услуг по осуществлению строительного контроля в процессе возведения жилого комплекса в Евпатории. Предприятие должно было передавать злоумышленникам 200 тыс. рублей ежемесячно на протяжении всего периода строительства продолжительностью 60 месяцев. Общая сумма взятки составила 12 миллионов рублей.

В момент передачи первой части взятки в размере 200 тысяч рублей злоумышленников задержали.

Суд приговорил подсудимого к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 12,5 миллионов рублей, а также лишением права занимать определенные должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело в отношении иных участников преступной группы находится в производстве суда.

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