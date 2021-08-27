В Керчи в рамках форума «Армия-2021» состоялся показ военной техники

Военная радиостанция под маскировочной сеткой. Фото: Юлия МАРКИНА

Второй день военно - технического форума «Армия-2021» в Керчи ознаменовался статическим показом военной техники и полетом боевой авиации. На городской набережной представлены боевые машины БТР-80, машины технической помощи на базе автомашин «УРАЛ», автомобиль высокой проходимости «УРАЛ-Федерал», специальная бронемашина ГАЗ 233001 «Тигр», а также артиллерийские орудия - 120-мм миномет «Сани» для поражения живой силы и 152 мм 2А65 «МСТА-Б», предназначенная для уничтожения тактических средств ядерного, химического и бактериологического нападения противника.

На технику можно залезть, а не только сфотографироваться рядом. Фото: Юлия МАРКИНА

Вся боевая техника находится в открытом доступе: с ней можно не только сфотографироваться, но и посидеть в кабине, а также покрутить рычаги. Особой популярностью у детей пользуется БТР и гаубица.

На выставке вооружения много детей Фото: Юлия МАРКИНА

С утра на мероприятиях форума было достаточно многолюдно. Здесь выступил военный ансамбль, пролетела авиация, а также состоялась демонстрация техники рукопашного боя.

Один из автомобилей Росгвардии, представленный на выставке. Фото: Юлия МАРКИНА

В заключительный день форума, 28 августа, в Керчи состоятся показательные выступления групп спецназначения из 127 отдельной бригады разведки. В этом году форум «Армия-2021» одновременно проходит в трех крымских городах- Керчи, Симферополе и Севастополе.

Задачами форума является показ максимально возможного спектра вооружения, военной и специальной техники из наличия Минобороны России, а также демонстрация идеологии и практических шагов по преобразованию Вооруженных Сил страны.

Подросток фотографируется возле миномета Фото: Юлия МАРКИНА

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