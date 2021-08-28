За последние 24 часа в Крыму выявили 319 новых случаев коронавируса

Проведение противоэпидемических мероприятий в Крыму не прекращается Фото: Виталий ПАРУБОВ

За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 319 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Из них самостоятельно за медпомощью обратились 251 человек, 68 – ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5701 человек, – сообщил Аксенов.

Количество выздоровевших за последние сутки составляет 796 человек, выздоровевших за весь период – 59 945 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50