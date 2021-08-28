Рядом с Крымом заметили самолет-разведчик США

ВВС США Boeing RC-135V в небе. Фото: "Википедия"

У берегов Крыма заметили самолет радиоэлектронной разведки, ВВС США Boeing RC-135V. Об этом говорится в сообщении мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter. Судно поднялось с авиабазы в бухте Суда на острове Крит.

Уточняется, что воздушное судно зафиксировано в 08.50 утра.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США опять заметили 1 июля у берегов Крыма. Он начал курсировал вдоль Черноморского побережья в 09.15 утра.

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