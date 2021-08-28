Где в Симферополе 30 августа не будет света

Света по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

В Симферополе 30 августа частично не будет света, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

Ограничение подачи электроэнергии запланировано на улицах Киевского района: улица Вишневая, 62-104, улица Куйбышева, 157-179 (нечет), улица Кечкеметская, 40-80/1(чет), 142-69/155(чет), улица Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет), улица Лизы Чайкиной 28-34 (чет), улица Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет), улица Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет), улица Дачная 6-16 (нечет), улица Перегонец 4-18 (чет), 1-19 (нечет).

Кроме того, света не будет на проспекте Победы 76-122, переулке Вишневом 20, 24, 1-23 (нечет) и садоводческом товариществе Дружба (рядом с ул. Левобережной).

Временные ограничения связаны с плановыми ремонтными работами.

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