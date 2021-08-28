В Крыму садисты чуть не разрезали пса пополам

Сейчас пострадавший пес находится под присмотром специалистов, которым, возможно, удастся вернуть животное к полноценной жизни Фото: Архив "КП"

На мысе Фиолент, что находится на юго-западном побережье неподалеку от Севастополя, неизвестные порезали чем-то острым собаку. Сотрудники ветклиники, куда неравнодушные люди привезли дворнягу, поделились кадрами животного в соцсетях.

На записи видно, что у пса рассечено полтуловища. Предмет, которым можно нанести такой порез, должен иметь внушительные размеры.

- Собаку порезали чем-то острым и большим. Может болгаркой или чем-то подобным. Врач сказал, что у него четко остро разрезано ребро! А ребро разрезать ножом невозможно, – рассказала автор видео.

Маловероятно, что животное могло без посторонней помощи причинить себе такой вред. У пса повреждены мышцы и сосуды, сейчас его капают обезболивающими. Удивительно, что при такой глубокой ране внутренние органы остались целы.

- Прогнозы очень осторожные. За ним наблюдают. Есть вариант некроза или заражения крови. Внутренние органы не задеты. До легких не достали буквально чуток, – рассказывает автор ролика.

Случилось это в СНТ «Риф» на мысе Фиолент, в районе Т-образного перекрестка. Люди, которые подкармливали животное, рассказали, что это был очень спокойный, абсолютно неагрессивный пес.

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