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Общество28 августа 2021 13:19

В Крыму садисты чуть не разрезали пса пополам

Сейчас ветеринары борются за жизнь животного
Елизавета КВАЧКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас пострадавший пес находится под присмотром специалистов, которым, возможно, удастся вернуть животное к полноценной жизни

Сейчас пострадавший пес находится под присмотром специалистов, которым, возможно, удастся вернуть животное к полноценной жизни

Фото: Архив "КП"

На мысе Фиолент, что находится на юго-западном побережье неподалеку от Севастополя, неизвестные порезали чем-то острым собаку. Сотрудники ветклиники, куда неравнодушные люди привезли дворнягу, поделились кадрами животного в соцсетях.

На записи видно, что у пса рассечено полтуловища. Предмет, которым можно нанести такой порез, должен иметь внушительные размеры.

- Собаку порезали чем-то острым и большим. Может болгаркой или чем-то подобным. Врач сказал, что у него четко остро разрезано ребро! А ребро разрезать ножом невозможно, – рассказала автор видео.

Маловероятно, что животное могло без посторонней помощи причинить себе такой вред. У пса повреждены мышцы и сосуды, сейчас его капают обезболивающими. Удивительно, что при такой глубокой ране внутренние органы остались целы.

- Прогнозы очень осторожные. За ним наблюдают. Есть вариант некроза или заражения крови. Внутренние органы не задеты. До легких не достали буквально чуток, – рассказывает автор ролика.

Случилось это в СНТ «Риф» на мысе Фиолент, в районе Т-образного перекрестка. Люди, которые подкармливали животное, рассказали, что это был очень спокойный, абсолютно неагрессивный пес.

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В Крыму неизвестные жестоко порезали дворнягу.
В Крыму неизвестные жестоко порезали дворнягу.
Неравнодушные люди привезли собаку в ветклинику, где животное, возможно, получит вторую жизнь. Видео: Инцидент Крым Симферополь Севастополь ДТП.