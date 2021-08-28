В Симферопольской школе-лицее №3 торжественно открыли стадион

Стадион одного из образовательных учреждений в Симферополе привели в порядок. Фото: пресс-служба местной администрации

В Симферопольской школе-лицее №3 имени А.С. Макаренко торжественно открыли новый стадион, сообщили в пресс-службе администрации города.

На объекте отремонтировали футбольное поле с трибунами на 300 мест, привели в надлежащее состояние круговые и прямые беговые дорожки, также обновили площадку для прыжков в длину и спортивную площадку «workout».

В торжественной церемонии принимали участие глава Симферополя Валентин Демидов и глава муниципального образования Виктор Агеев.

- Я очень рад поздравить всех с открытием пришкольного стадиона школы-лицея №3, которая является одной из лучших школ города, в том числе и по спортивным показателям, – сообщил глава крымской столицы.

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