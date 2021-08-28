В Крыму спасатели помогли девушкам спуститься с горы Алчак-Кая

Спасатели МЧС пришли на помощь девушкам, которые не могли самостоятельно спуститься с горы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Под Судаком спасатели помогли четырем девушкам спуститься с горы Алчак-Кая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК. Уточняется, что в медицинской никто не нуждался.

- Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению, спуску девушек с помощью альпинистского снаряжения и вывода в безопасное место, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ночью в горах под Бахчисараем заблудилась женщина с двумя детьми. Никто не пострадал.

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