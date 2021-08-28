Пострадавшим при пожаре жителям Ялты выплатят компенсации

Со следующей недели власти Ялты начнут выплачивать компенсации пострадавшим от пожара. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

Пострадавшим от пожара жителям многоквартирного дома на улице Кривошты в Ялте выплатят материальную помощь, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.

Напомним, что минувшей ночью пламя охватило жилой дом в крымской столице, который до этого оказался затоплен в результате июньских ливней. Спасатели МЧС, прибывшие на место инцидента, потушили огонь, заблаговременно эвакуировав всех жильцов.

- Продолжаем работать на месте ночного пожара. Пострадавший дом сейчас отключен от газа и электроснабжения. Специалисты обследуют его на предмет безопасности, чтобы люди как можно быстрее смогли вернуться в свои квартиры, а значит, к нормальной жизни, – сообщила Павленко.

Сейчас эксперты собирают сведения об ущербе, который был нанесен каждой квартире. Компенсацию горожане смогут получить уже на следующей неделе. По словам главы города, уже сейчас, до наступления дождливой осени, некоторым жильцам будет оказана помощь с ремонтом кровли.

- Несмотря на сложность ситуации, главное – все живы и здоровы, остальное поправимо. Один на один с бедой никого не оставим!, – подытожила глава Ялты.

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