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Происшествия28 августа 2021 17:41

Пьяный житель Симферополя сломал ребра своей невестке

Агрессору грозит 8 лет тюрьмы
Елизавета КВАЧКОВА
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Нарушителя задержали, он отправится за решетку на 8 лет

Нарушителя задержали, он отправится за решетку на 8 лет

Фото: Архив "КП"

В полицию Симферополя поступило сообщение из одной местной больницы о пациентке с переломами костей лица и ребер, сообщили в пресс-службе МВД по РК. Выяснилось, что 45-летнюю женщину жестоко избил свекор.

- Агрессивно настроенный мужчина, после совместного употребления спиртных напитков, нанес пострадавшей множественные удары по лицу и телу, – говорится в сообщении.

Стражи порядка по горячим следам задержали 52-летненего местного жителя, который признался в содеянном. Уточняется, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений своим родственникам. Агрессору грозит 8 лет тюремного заключения.

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