Погода в Крыму на 29 августа: без осадков и тепло до +35

На Крымском полуострове уютный уик-энд. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

29 августа на Крымском полуострове, как и прежде, актуальны штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 33…35°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Ветер восточный 5-10 м/с. Днем тепло 31…33°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до 24…31°, скорость северо-восточного ветра 3-7 м/с., порывы до 20 м/с. Ясно.

В Евпатории тепло до 31°. Северо-восточный ветер разгуливает по детской здравнице со скоростью 7-12 м/с. Ясно.

В Феодосии столбик термометра дотянется до 31°, скорость юго-восточного ветра 4-9 м/с. Ясно.

В Керчи +23…27°. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 24…26°.

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