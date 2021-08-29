Где в Симферополе и Севастополе 30 августа отключат свет

На полуострове идет ремонт электросетей. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Вишневая, 62-104;

ул. Куйбышева, 157-179 (нечет)

ул. Кечкеметская, 40-80/1(чет), 142-69/155(чет)

ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной 28-34 (чет)

ул. Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет)

пер. Вишневый, 20, 24, 1-23 (нечет)

ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)

ул. Дачная 6-16 (нечет);

ул. Перегонец 4-18 (чет), 1-19 (нечет)

просп. Победы 76-122

СТ Дружба (рядом с ул. Левобережной)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 11.00 до 17.00

с. Терновка

с. Родное

с 10.00 до 17.00

пос. Вавилово: ул. Дальняя, 6-22(чет); 3, 7-21(нечет); ул. Вавилова, 15

с 08:00 до 15:00 часов

ул. Щитовая 26-А/2,16-20(чет),13/1,11-Б,31-А,17-А,23-А/1,3-А

ул. Парковая 18-А

с 8.00 до 16.00

ул. Композиторская 8-А,18-А,14-А,10-А,2,10-18(чет),7-9(нечет),13-19(нечет),23

с 8.00 до 17.00

ул. Адмирала Октябрьского 2-4(чет), 8-12(чет)

ул. Большая Морская 44-46(чет)

ул. Олега Кошевого 5

ул. Супруна 19-21(нечет)

ул. Николая Музыки 26

ул. Толбухина п. Инкерман 6-8(чет),12,16,7;

ул. Умрихина 13-1,15-23(нечет); 12-20(чет),13-2,25

ул. Четвертакова 2-6(чет),1,5

ул. Кулакова 64-а,46,64,41-55(нечет)

ул. Очаковцев 34,46

ул. Керченская 28,32-54(чет),27-51(нечет)

ул. Батумская 23-41(нечет)

ул. Бутакова 12,7-11(нечет)

ул. Демидова 16-18(чет),11-А,11

ул. Новороссийская 20,24-36(чет)

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