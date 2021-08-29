Хроники коронавируса: За сутки в Крыму заболели 309 человек

Фото: ФБ Сергея Аксенова

За минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели 309 человек.

- Из общего количества заболевших 266 выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за границы, - проинормировал глава Крыма Сергей Аксенов.

В лабораториях республики тест на COVD-19 прошли более 5,8 тысяч человек

Также вчера выздоровели 99 человек, за весь период пандемии — более 60 тысяч.

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