Погода в Крыму на 30 августа: без осадков и тепло до +34

Понедельник лучше всего провести на берегу моря. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

30 августа на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, никто не отменял и чрезвычайную пожарную опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 32…34°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Западный ветер до 10 м/с. Днем тепло 29…31°.

На Южном берегу Крыма в красавице Ялте, как информирует gismeteo.ru, днем тепло до 31°, юго-восточный ветер разгонится до 8 м/с. Ясно.

В Евпатории столбик термометра поднимется до 27°, скорость юго-западного ветра 3-6 м/с. Ясно.

В Керчи днем +24…29°. Скорость северо-восточного ветра 6-12 м/с. Ясно.

Феодосия порадует теплом до +29°. Юго-восточный ветер 3-8 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море +24…26°.

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