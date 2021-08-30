«Что здесь творится!»: Комик Юрий Гальцев делится впечатлениями о Крыме

Юрий Гальцев в Крыму. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

Популярный комик, актер и худрук театра Эстрады имени Аркадия Райкина вместе с внуками побывал на Крымском полуострове. Отдыхающие полюбовались красотами Севастополя, заглянули и на запад полуострова.

Артист не скрывает своих эмоций. Фото: galtsev_yuriy /Instagram

- Дорогие друзья, под Евпаторией остановились на озерце. И посмотрите, что здесь творится! Лебеди! – такой пост появился в Instagram знаменитости.

На видео актер позирует на фоне озера Сасык-Сиваш, которое в народе зовут «лебединым», из-за масштабной колонии диких белых лебедей, облюбовавших этот водоем.

Туристы, которые стремятся сделать фото на память и покормить водоплавающих, создают большие проблемы для движения, вплоть до аварийных ситуаций, поэтому власти были вынуждены установить ограждения. Идея же специальных площадок для общения и кормежки птицы еще до сих пор остается прожектом.

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