Симферополь и пригород частично остались без воды 30 августа

Воды по указанным адресам не будет временно
Фото: Архив "КП"
Часть крымчан осталась без воды 30 августа, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Так, в Симферополе до 18.00 краны будут сухими по таким адресам: микрорайон «Фонтаны», а также улица Малосадовая, переулок Малосадовый и переулок Водосбросный.
Кроме того, водоснабжение до 00.00 ограничено в селе Восход Красногвардейского района.
Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.
Ранее сообщалось, где в Симферополе 30 августа не будет света. Запланированы технические работы.
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