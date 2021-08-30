Симферополь и пригород частично остались без воды 30 августа

Воды по указанным адресам не будет временно Фото: Архив "КП"

Часть крымчан осталась без воды 30 августа, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 18.00 краны будут сухими по таким адресам: микрорайон «Фонтаны», а также улица Малосадовая, переулок Малосадовый и переулок Водосбросный.

Кроме того, водоснабжение до 00.00 ограничено в селе Восход Красногвардейского района.

Временные ограничения связаны с проведением ремонта на водных сетях.

Ранее сообщалось, где в Симферополе 30 августа не будет света. Запланированы технические работы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50