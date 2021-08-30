Крымчанин стал победителем Первенства Европы среди юношей 13-14 лет

Симферопольский боксер Даниил Кравченко выиграл первенство Европы. Фото: Крымская газета

Крымчанин Даниил Кравченко одержал победу юношеского первенства Европы по боксу среди спортсменов 13-14 лет.

Как пишет Крымская газета, в первых двух поединках боксер одержал победы единогласным решением судей над соперниками из Венгрии и Армении. В полуфинале он не менее успешно сразился с белорусом Глебом Кардзюшоу. Финальный поединок парня, по мнению судей, был не очень убедительным. Даниилу пришлось сразиться с соперником из Украины Видади Зейниевым, который оказался не из робкого десятка. Тем не менее крымчанин вернулся домой с золотой медалью.

После заслуженного отдыха молодой боксер начнет переход в следующую возрастную категорию. Симферопольцу нужно будет приложить немало усилий, чтобы доказать свое право представлять Крым на всероссийских турнирах, а затем и страну на международных стартах.

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