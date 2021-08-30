В Симферополе хотят создать площадки для граффити

В Симферополе некоторые граффити занимают значительную часть городских фасадов. Фото: Валентин Демидов/Вконтакте

В Симферополе вскоре могут появиться специальные площадки для творчества уличных художников.

- Понимаю, что для молодежи очень важно самовыражение, но оно точно не должно происходить в виде надписей на фасадах домов, уличной мебели, элементах благоустройства, – цитирует Крым24 главу местной администрации Валентина Демидова.

Ранее сообщалось, что симферопольские коммунальщики не могут избавиться от уличных граффити.

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