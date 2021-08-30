На Крым скоро могут обрушиться по-настоящему обильные осадки

Водоемы Крыма в ближайшие годы могут значительно пополниться в результате обильных осадков Фото: Виталий ПАРУБОВ

Несмотря на обильные осадки, которые этим летом значительно пополнили водохранилища Крыма, по-настоящему «большая вода» может быть еще впереди. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По словам эксперта, Крымский полуостров только вышел из засушливого периода. Уровень наполненности местных водоемов соответствует 2002 году, который был не самым водообильным.

- Объем осадков может увеличиться в два-три раза относительно того, что мы имеем сейчас. Поэтому мы еще даже не наблюдаем водообильности, – сообщил Копачевский.

Он уточнил, что и засуха в 2020 году была также не сильной. В Аянскм и Партизанском водохранилищах приток был в 2,5 раза больше в 2020 году, чем в засушливом 1994 году.

- У нас достаточно большая задача: мы должны эту статистику развернуть, подключить самых разных специалистов, организовать системную длительную работу без спешки и выстроить комплексную систему накопления воды и создания условий для того, чтобы были притоки, – добавил эксперт.

Если сравнивать накопленные запасы в 2021 году с предыдущим годом, то они уменьшились в десять раз, отметил доктор технических наук, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ имени Вернадского Илья Николенко.

- Если сравнить этот год и прошлый по притокам, то сейчас в среднем каждую неделю объем водохранилищ, которые обеспечивают водоснабжение Симферополя, Севастополя и ЮБК уменьшается всего лишь на 0,3%. В прошлом году этот показатель был на уровне 3%, – сообщил он.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50