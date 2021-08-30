Крымчанка завоевала серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио

Фото: сайт Паралимпийского комитета России

Крымчанка Виктория Сафонова завоевала второе место в финальном матче по настольному теннису. Об этом сообщили на странице Паралимпийского комитета РФ.

Спортсменка завоевала серебряную медаль в классе WS7. Ее соперницей была представительница Нидерландов Келли ван Зон.

Виктория Сафонова живет в Крыму, ей 33 года. Девушка стала бронзовым призером Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.

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