На «Тавриде» в Крыму водитель легковушки врезался в грузовик

На трассе "Таврида" в результате аварии пострадали 4 человека. Фото: скриншот из видео/Автопартнер Крым Севастополь ДТП/Вконтакте

На трассе «Таврида» в Крыму произошла авария с участием легковушки и грузовика. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе республиканского главка МВД, инцидент произошел накануне днем в Белогорском районе. В результате ДТП пострадали четыре человека.

- В 11.30 утра водитель автомобиля Toyota на 139 километре трассы «Таврида» Белогорского района, двигаясь со стороны Керчи в сторону Белогорска, не выбрал безопасную скорость движения и допустил столкновение со стоящим из-за технической неисправности на левой полосе по ходу движения Mercedes-Benz Actros с прицепом, – рассказали в ведомстве.

Спасатели прибыли на мест ДТП в Белогорском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Уточняется, что среди пострадавших водитель и три пассажира автомобиля Toyota. Сейчас сотрудники дорожной инспекции проводят проверку по факту произошедшего.

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