Огнеборцы в Крыму потушили условный пожар в местной школе-лицее

Крымские огнеборцы потушили условный пожар в симферопольской школе-лицее. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Симферополе огнеборцы потушили условный пожар в местной школе-лицее №10 имени Э. К. Покровского, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Согласно легенде, в актовом зале учебного заведения вспыхнуло пламя, которое добралось до верхнего этажа здания. Огонь спровоцировал сильное задымление. Всех работников школы-лицея эвакуировали, а условное возгорание быстро потушили. В мероприятии принимали участие 38 человек, используя 8 единиц спецтехники.

- Площадь пожара составила 85 квадратных метров. Личным составом подразделений отработаны элементы по тушению пламя, эвакуации персонала, а также спасения людей с помощью высотной техники. Также отработаны элементы взаимодействия со службами жизнеобеспечения города, – говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории Симферополя расположено 55 общеобразовательных школ и 64 детских дошкольных учреждения, все объекты оборудованы системами противопожарной защиты.

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