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Экономика30 августа 2021 14:20

Крымские школьники 1-4 классов будут получать бесплатное питание

Родители смогут лично проверить качество питания
Елизавета КВАЧКОВА
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Около 97 тысяч школьников в Крыму получат бесплатное питание

Около 97 тысяч школьников в Крыму получат бесплатное питание

Фото: Архив "КП"

В новом учебном году обучающиеся 1-4 классов в Крыму будут получать горячие питание, сообщила сегодня на пресс-конференции в Симферополе первый заместитель министра образования, науки и молодежи РК Валентина Бойко.

По ее словам, детей-льготников обеспечат двухразовым питанием за счет средств муниципального бюджета. На сайтах всех общеобразовательных организаций будет представлено меню рациона на две недели вперед. Кроме того, родители лично смогут проверить качество питания.

- Родители не могут заходить в горячий цех, но могут проконтролировать соблюдение санитарных норм и правил в обеденном зале, – пояснила Валентина Бойко.

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