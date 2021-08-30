В Севастополе вспыхнул лес рядом со смотровой над Ласпи

На ликвидацию пожара у сотрудников МЧС ушло 50 минут. Фото: Подслушано в Севастополе/ Вконтакте

Рядом со смотровой площадкой над урочищем Ласпи в Севастополе, которая является одним из популярных туристических мест в городе, вспыхнуло пламя.

Как пишет ForPost, сообщение в МЧС о пожаре поступило в 19 часов 14 минут. Огонь распространился на 70 квадратных метров, потушить его удалось менее чем через час. Причину возгорания установить так и не удалось.

- За три минуты моментально прямо на глазах разгорелось пламя в лесу. Рядом с Ласпи-Смотровая, – цитирует СМИ автомобилистов, которые во время происшествия проезжали мимо.

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