В Крыму более 24 тысяч детей пойдут в первый класс 1 сентября

В новом учебном году в школы Крыма отправятся более 24 тысяч новых учащихся Фото: Архив "КП"

В новом учебном году в школы Крыма пойдут 222 тысячи учащихся, из них более 24 тысяч – первоклассники, сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик. По ее словам, на дистанционное обучение крымских школьников переводить не планируют.

- Готовность учебных учреждений составляет 100%. Образовательная сеть региона насчитывает 545 общеобразовательных учебных учреждений, свыше 400 дошкольных организаций, 36 организаций среднего профессионального образования, 9 вузов, – уточнила Лаврик.

Ранее сообщалось, что Крымские школьники 1-4 классов будут получать бесплатное питание. Родители смогут лично проверить качество питания.

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