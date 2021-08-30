Где в Симферополе и Севастополе 31 августа отключат электричество

На полуострове приводят в порядок электросети. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Вишневая, 62-104

ул. Куйбышева, 157-179(нечет)

ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 69/155, 80/1

ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)

ул. Лизы Чайкиной 28-34 (чет)

ул. Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет)

пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет)

ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)

Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10.00 до 14.00

ул. Токарева 6-А,2-Б,9,2-Б

с 8.30 до 13.00

ул. Адмирала Азарова 9-13,17-25

ул. Революции 1905 года 20-24

ул. Сафронова 3,4,5

ул. Симферопольская 11-15

ул. Коммунистическая 15-Б

ул. Льва Толстого 20-28

ул. Ивана Голубца 38

ул. Киевская 16-18,27

ул. Симферопольская 7

с 8.30 до 12.00

пр. Генерала Острякова 15-35,15-в

ул. Николая Музыки 78-А,82,9

с 8.00 до 17.00

ул. Надежды Островской 10-А,10,14-а

ул. Адмирала Юмашева 4-А,3/1

п. Инкерман: ул. Раенко, 10-20,1-11; ул. Строителей 2-4; ул. Толбухина, 1-5; 6-8,12,16,7; ул. Умрихина, 3, 13-1,15-23; ул. Четвертакова 2-6,1,5,7-19,23

с 7.30 до 16.30

ул. Комсомольская 29-43(нечет),32-50(чет),54

ул. Корабельная 18,25,27,29

ул. Горького 1,3,8

ул. Дзержинского 28,27-41(нечет),45-53(нечет)

ул. Дзигунского 3-19(нечет),16

ул. Розы Люксембург 40,50,52

ул. Горького 2; ул. Рабочая 3,2-Б,2-10

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