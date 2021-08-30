Где в Симферополе и Севастополе 31 августа отключат электричество

На полуострове приводят в порядок электросети.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
31 августа в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время исчезнет электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Вишневая, 62-104
ул. Куйбышева, 157-179(нечет)
ул. Кечкеметская, 40-62(чет), 142-164(чет), 69/155, 80/1
ул. Стрелковая 70-116 (чет), 67-85 (нечет)
ул. Лизы Чайкиной 28-34 (чет)
ул. Шалфейная 58-118 (чет), 67-119 (нечет)
пер. Вишневый, 20-24 (чет), 1-23 (нечет)
ул. Радио 12-18 (чет), 11-13 (нечет)
Каменский массив – садовые товарищества: «Элита», «Электоромашевец», «Энергетик», «Пневматика», «Луч», «Мебельщик», «Автомобилист», «Пневматик 2», «Пневматик», «Салгирка», «Водник», «Крым хлеб», «Нерудник»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 10.00 до 14.00
ул. Токарева 6-А,2-Б,9,2-Б
с 8.30 до 13.00
ул. Адмирала Азарова 9-13,17-25
ул. Революции 1905 года 20-24
ул. Сафронова 3,4,5
ул. Симферопольская 11-15
ул. Коммунистическая 15-Б
ул. Льва Толстого 20-28
ул. Ивана Голубца 38
ул. Киевская 16-18,27
ул. Симферопольская 7
с 8.30 до 12.00
пр. Генерала Острякова 15-35,15-в
ул. Николая Музыки 78-А,82,9
с 8.00 до 17.00
ул. Надежды Островской 10-А,10,14-а
ул. Адмирала Юмашева 4-А,3/1
п. Инкерман: ул. Раенко, 10-20,1-11; ул. Строителей 2-4; ул. Толбухина, 1-5; 6-8,12,16,7; ул. Умрихина, 3, 13-1,15-23; ул. Четвертакова 2-6,1,5,7-19,23
с 7.30 до 16.30
ул. Комсомольская 29-43(нечет),32-50(чет),54
ул. Корабельная 18,25,27,29
ул. Горького 1,3,8
ул. Дзержинского 28,27-41(нечет),45-53(нечет)
ул. Дзигунского 3-19(нечет),16
ул. Розы Люксембург 40,50,52
ул. Горького 2; ул. Рабочая 3,2-Б,2-10
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