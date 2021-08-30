В Крыму поймали вора, который обчищал квартиры местных жителей

В Крыму задержали вора, который подозревается в пяти преступлениях Фото: Архив "КП"

Полицейские в Крыму задержали подозреваемого в квартирных кражах. Как официальный представитель МВД России Ирина Волк, нарушитель обчищал дома, кода хозяев не было дома.

Убедившись, что в квартире никого нет, злоумышленник открыл входную дверь с помощью отмычек и выносил все ценные вещи.

- Гражданин был задержан в Феодосии по горячим следам после совершения очередной кражи. Кроме похищенного имущества, при нем находились различные приспособления для вскрытия замков. В результате обыска по месту проживания фигуранта, ранее судимого за грабеж, в поселке городского типа Кореиз полицейские обнаружили часть украденных вещей, – сообщила Ирина Волк.

Правоохранители возбудили уголовные дела. Предположительно, задержанный причастен к пяти квартирным кражам. Уточняется, что все преступления мужчина совершил с мая по август этого года. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

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