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Экономика30 августа 2021 17:43

Аэропорт «Симферополь» в августе посетит пятимиллионный пассажир

Рнее рекордный пассажиропоток был фиксировался не ранее ноября
Елизавета КВАЧКОВА
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Аэропорт Симферополя встретит пятимиллионного пассажира в августе

Аэропорт Симферополя встретит пятимиллионного пассажира в августе

Фото: Архив "КП"

Аэропорт «Симферополь» обслужит пятимиллионного пассажира с начала 2021-го года 31 августа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что в предыдущие годы рекордный пассажиропоток был зафиксирован в конце ноября – начале декабря.

Ранее сообщалось, что новый рекорд аэропорта «Симферополь»: 1,2 миллиона пассажиров за месяц. Трафик выше аналогичного периода прошлого года.

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