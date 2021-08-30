Аэропорт «Симферополь» в августе посетит пятимиллионный пассажир

Аэропорт Симферополя встретит пятимиллионного пассажира в августе Фото: Архив "КП"

Аэропорт «Симферополь» обслужит пятимиллионного пассажира с начала 2021-го года 31 августа, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что в предыдущие годы рекордный пассажиропоток был зафиксирован в конце ноября – начале декабря.

Ранее сообщалось, что новый рекорд аэропорта «Симферополь»: 1,2 миллиона пассажиров за месяц. Трафик выше аналогичного периода прошлого года.

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