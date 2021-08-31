Погода в Крыму на 31 августа: без осадков и тепло до +30

Завершающий день календарного лета. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

31 августа на Крымском полуострове, как и прежде, актуальны штормовое предупреждение и высокая пожарная опасность. Лето на прощание одарит жителей и гостей комфортным вторником.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 28…30° - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем тепло до 27…29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo.ru, днем воздух прогреется до +30°, скорость юго-западного ветра 2-14 м/с. Ясно.

В Евпатории тепло 23…26°. Западный ветер бродит курортному городу со скоростью 4-10 м/с. Ясно.

В Феодосии столбик термометра дотянется до 29°, скорость юго-западного ветра 5-14 м/с. Ясно.

В Керчи +23…28°. Скорость северо-западного ветра 5-11 м/с. Ясно.

Температура воды в Черном море 24…26°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50