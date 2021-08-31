Город Саки победил в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды

В городе благоустроят Сакский курортный парк. Фото: глава Крыма Сергей Аксенов/Вконтакте

Город Саки победил в V Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Итоги конкурса были подведены на форуме «Среда для жизни», который прошел 25-26 августа в Нижнем Новгороде.

- Конкурс проводится Минстроем России с 2018 года. Начиная с прошлого года состязание завершается выбором 160 проектов-победителей в исторических поселениях и малых городах на реализацию которых выделяется 10 миллиардов рублей, – сообщил глава республики.

В этом году на участие в конкурсе поступило 307 заявок из 73 регионов России, 65 регионов вышли победителями.

Глава Крыма уточнил, что процесс благоустройства Сакского курортного парка разделится на 4 этапа, каждый из который будет проходить конкурс. На все работы город получит федеральный грант в размере 70 миллионов рублей.

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