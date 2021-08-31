СК возбудил дело против подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

СК РК возбудил уголовное дело в связи с осквернением мемориала в Севастополе Фото: Елена ЛЕЛЮК

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с осквернением мемориала в Севастополе.

Как сообщил «Крым 24», молодым нарушителям грозит обвинение сразу по двум статьям: статье 214 УК РФ (вандализм) и статье 243 УК РФ (повреждение памятников культурного наследия).

- В рамках проверки, которая проводилась по материалам из СМИ, установлены трое несовершеннолетних участников инцидента, в ближайшее время они будут доставлены в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего, – цитирует СМИ пресс-службу СКР.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50