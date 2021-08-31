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Происшествия31 августа 2021 9:59

СК возбудил дело против подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе

Нарушителям грозит обвинение по двум статьям
Елизавета КВАЧКОВА
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СК РК возбудил уголовное дело в связи с осквернением мемориала в Севастополе

СК РК возбудил уголовное дело в связи с осквернением мемориала в Севастополе

Фото: Елена ЛЕЛЮК

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с осквернением мемориала в Севастополе.

Как сообщил «Крым 24», молодым нарушителям грозит обвинение сразу по двум статьям: статье 214 УК РФ (вандализм) и статье 243 УК РФ (повреждение памятников культурного наследия).

- В рамках проверки, которая проводилась по материалам из СМИ, установлены трое несовершеннолетних участников инцидента, в ближайшее время они будут доставлены в следственное подразделение для установления всех обстоятельств произошедшего, – цитирует СМИ пресс-службу СКР.

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На подростков, прикуривших от Вечного огня в Севастополе, завели уголовное дело.
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