В Крыму за истекшие сутки выявили 281 случай заболевания COVID-19

За 30 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 281 случай новой коронавирусной инфекции Фото: Виталий ПАРУБОВ

За истекшие сутки на территории Республики Крым выявили 281 случай заболевания COVID-19, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Самостоятельно за медпомощью обратились 255 зараженных, еще 26 – ранее контактировали с инфицированными.

- За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1047 человек, – сообщил глава Крыма.

Всего с начала пандемии на территории полуострова выздоровели 60 535 пациентов, за последние сутки – 444 человека.

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