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Экономика31 августа 2021 10:51

На пляже в Алупке приступили к сносу нелегальных построек

Траты за работу возложат на владельцев сооружений
Елизавета КВАЧКОВА
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Власти Ялты приняли решение снести самовольные постройки на пляже в Алупке. Фото: глава Ялты Янина Павленко

Власти Ялты приняли решение снести самовольные постройки на пляже в Алупке. Фото: глава Ялты Янина Павленко

На пляже «Аквавита» в Алупке в районе санатория «Южнобережный» приступили к сносу самовольных строений, сообщила глава Ялты Янина Павленко. По ее словам, разрешительная документация на постройки отсутствовала.

- Хочу напомнить, что быть пользователем территории – означает взять на себя обязательства по благоустройству пляжей, а не право соорудить железное нечто под аренду, – сообщила Павленко.

Она уточнила, что все траты за работу по сносу возложат на владельцев сооружений.

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