KODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на обновленный KODIAQ

Стоимость новинки составит 1 961 000 рублей за версию с двигателем 1.4 TSI, МКПП и передним приводом в комплектации Active.

ŠKODA AUTO Россия объявляет стартовую цену на обновленный ŠKODA KODIAQ, который поступит в продажу этой осенью. Стоимость новинки составит 1 961 000 рублей за версию с двигателем 1.4 TSI, МКПП и передним приводом в комплектации Active, теперь предлагающей расширенный список оснащения.

- Спустя три года после запуска производства KODIAQ в России мы представляем обновленную версию нашего семейного внедорожника, – комментирует Петр Шольц, руководитель марки ŠKODA в России. – Эта модель играет важную роль в кампании ŠKODA по развитию в сегменте SUV и пользуется неизменной популярностью среди россиян. Мы намерены продолжить яркую историю успеха KODIAQ, сделав его еще более современным».

Модель порадует будущих владельцев расширенным оснащением уже в комплектации Active, которая теперь включает в себя светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари, противотуманные фары, многофункциональное 2-спицевое кожаное рулевое колесо и цветной дисплей Maxi Dot. Помимо этого, автомобиль оборудуется двухзонным климат-контролем и передними сиденьями с подогревом. Кроме того, стандартное оснащение предусматривает Bluetooth и современную мультимедийную систему Swing c 8 динамиками.

Автоцентр БЛИК-АВТО является официальным авторизированным сервисным центром ŠKODА в Крыму. Компания «Блик-Авто» предоставляет полный спектр услуг по продаже, сервисному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей марки ŠKODA.

Скоро познакомиться с новинкой Вы сможете по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская 165б

Телефон отдела продаж: +7 (978) 815-44-77

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