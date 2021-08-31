«РОСТЕХ» к 2030 году планирует построить в Крыму девять опреснительных заводов

В Крыму хотят построить многомиллиардные опреснительные заводы Фото: Елизавета КВАЧКОВА

«Ростех» рассматривает варианты строительства и энергоснабжения заводов в Крыму для опреснения морской воды. В 2030 году госкорпорация собирается предложить властям республики построить девять установок мощностью около 1 миллиарда кубометров пресной воды в год.

Как пишет Коммерсантъ, для электроснабжения комплексов «Ростех» планирует создать 900 МВт новой генерации на базе 36 газовых турбин ГТА-25 собственного производства. Строительство электростанций, по расчетам экспертов, может обойтись в 78 миллиардов рублей. Однако власти РФ рассчитывают потратить к 2024 году только 8 миллиардов рублей.

«Ростех» планирует предложить властям полуострова несколько возможных вариантов строительства заводов по опреснению морской воды с использованием своих газотурбинных двигателей малой мощности ГТА-25 и ГТА-16.

Для опреснения предполагается использовать комбинированный метод производства. Четыре завода будут работать с использованием термального метода – выпаривания, остальные – на процеживании морской воды через специальную мембрану.

Наиболее оптимальным вариантом для госкорпорации является возведение к 2030 году девяти заводов мощностью 1 миллиард кубометров пресной воды в год. Этого должно хватить, чтобы покрыть прогнозируемый дефицит в регионе, учитывая потребности сельского хозяйства, туристической отрасли и потребностей населения.

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