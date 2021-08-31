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Общество31 августа 2021 12:34

Известный бренд косметики учит крымчан сортировать пластик

В Крыму "Крымская роза" расширила масштабы своего экологического проекта, запустив программу сортировки пластикового вторсырья
Степан ОСТИНОВ
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Сдать можно пластиковую упаковку разных косметических брендов

Сдать можно пластиковую упаковку разных косметических брендов

Эко-проект, инициатором которого выступила компания «Крымская Роза», стартовал еще в 2019 году. В его рамках компания раз в месяц в своих фирменных магазинах в Симферополе принимает пластиковую упаковку от косметических средств разных брендов, выдавая взамен свою косметику. Этим летом такая возможность появилась у жителей Севастополя - фирменный магазин бренда открылся в ТЦ Sea Mall. При этом с июля «Крымская Роза» изменила формат эко-акции, предложив крымчанам раздельный прием упаковки от косметики.

- Это связано с тем, что существуют различные виды пластика. У каждой баночки разные свойства, температура плавления и переработка происходит по своей технологии. Поэтому пластик так важно сортировать и перерабатывать по видам. Мы и ранее сортировали собранный пластик своими силами. Но решили, что нужно приобщить к раздельному сбору крымчан, ведь это важный шаг на пути к экологичному образу жизни, - говорит генеральный директор компании «Крымская Роза» Иван Гладун.

Для раздельного сбора пластика установлены специальные боксы

Для раздельного сбора пластика установлены специальные боксы

Такой подход к сбору пластика в частности необходим для дальнейшей его передачи на переработку подрядчику.

Эко-акция проходит в фирменных магазинах Крымской Розы в последнюю субботу каждого месяца

Эко-акция проходит в фирменных магазинах Крымской Розы в последнюю субботу каждого месяца

На сегодня экологический партнер бренда - «Умная SREDA» - российский холдинг экозаводов по производству уличной мебели из переработанного пластика. Один из таких заводов находится в Симферополе.

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