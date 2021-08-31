Известный бренд косметики учит крымчан сортировать пластик

Сдать можно пластиковую упаковку разных косметических брендов

Эко-проект, инициатором которого выступила компания «Крымская Роза», стартовал еще в 2019 году. В его рамках компания раз в месяц в своих фирменных магазинах в Симферополе принимает пластиковую упаковку от косметических средств разных брендов, выдавая взамен свою косметику. Этим летом такая возможность появилась у жителей Севастополя - фирменный магазин бренда открылся в ТЦ Sea Mall. При этом с июля «Крымская Роза» изменила формат эко-акции, предложив крымчанам раздельный прием упаковки от косметики.

- Это связано с тем, что существуют различные виды пластика. У каждой баночки разные свойства, температура плавления и переработка происходит по своей технологии. Поэтому пластик так важно сортировать и перерабатывать по видам. Мы и ранее сортировали собранный пластик своими силами. Но решили, что нужно приобщить к раздельному сбору крымчан, ведь это важный шаг на пути к экологичному образу жизни, - говорит генеральный директор компании «Крымская Роза» Иван Гладун.

Для раздельного сбора пластика установлены специальные боксы

Такой подход к сбору пластика в частности необходим для дальнейшей его передачи на переработку подрядчику.

Эко-акция проходит в фирменных магазинах Крымской Розы в последнюю субботу каждого месяца

На сегодня экологический партнер бренда - «Умная SREDA» - российский холдинг экозаводов по производству уличной мебели из переработанного пластика. Один из таких заводов находится в Симферополе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50