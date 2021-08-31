Коммунальщики в Симферополе очищают стены от граффити

Улицы и здания в Симферополе продолжают приводить в порядок. Фото: пресс-служба администрации крымской столицы

Работники коммунальных служб в Симферополе продолжают удалять граффити с элементов благоустройства, фасадов зданий и подземных переходов. Такое поручение дал руководитель крымской столицы Валентин Демидов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

На прошлой неделе в порядок привели стены многоквартирных домов по улицам Мате Залки 7, 15, 29 и Суходольная 15, 19, 21.

Уточняется, что ответственность за ненадлежащее состояние разрисованных объектов в городе ложится не только на уличных художников, но и на тех, кто за эти объекты отвечает.

- По факту нарушения правил благоустройства составлено 20 административных протоколов в отношении юридических лиц и 1 – в отношении индивидуального предпринимателя за ненадлежащее содержание фасадов зданий, – говорится в сообщении.

Штраф за нарушение составляет:

для граждан – от 2000 до 5000 рублей,

должностных лиц – от 10000 до 50000 рублей,

на юридических лиц – от 30000 до 100000 рублей.

Ранее сообщалось, что в Симферополе хотят создать площадки для граффити. Количество незаконных рисунков в городе постоянно увеличивается.

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