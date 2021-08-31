Симферополь и пригород 31 августа частично остались без воды

В кранах вновь появится вода к 18.00 вечера Фото: Архив "КП"

Часть жителей Симферополя и Симферопольского района остались без воды 31 августа, сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Так, в Симферополе до 18.00 краны буду сухими по адресам: улица Лебедева, улица Щорса, улица Ладыгина, улица Бетховена, улица 51 армии (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Кроме того, в Симферопольском районе до 18.00 воды не будет по таким адресам: село Доброе, улица 40 лет Победы, улица Пятихатская, улица Майская, улица Февральская, улица Апрельская, улица Центральная, а также прилегающие улицы и переулки.

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на водных сетях.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50