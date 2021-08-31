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Общество31 августа 2021 15:27

Жителей Симферополя напугало нелегальное шествие молодежи в центре города

Возможно, это были фанаты футбольного клуба «Таврия»
Елизавета КВАЧКОВА
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Жителей Симферополя насторожило шествие по центу города группы молодых людей

Жителей Симферополя насторожило шествие по центу города группы молодых людей

Фото: Архив "КП"

Жители Симферополя стали свидетелями шествия большой группы молодых людей в центре города, которые фотографировались и жгли фаеры. Запись с инцидентом очевидцы выложили в соцсети.

Действие происходило на перекрестке улиц Маяковского и Пушкина приблизительно в половине восьмого вечера 29 августа.

- Неизвестная толпа, видимо какие-то фанаты, устроили фото- и видеосессию в сопровождении криков и дыма. Машины не могли проехать. Кто знает, что это было?, – спрашивает автор видео, который стал свидетелем происшествия.

Пользователи соцсетей делились в комментариях своим мнением относительно произошедшего. Наиболее убедительно звучало предположение, что герои видео – это фанаты футбольного клуба «Таврия» после матча. Дело в том, что в минувшее воскресенье симферопольцы обыграли керченский клуб «Океан» со счетом 2:0. Действительно, местная молодежь могла таким образом праздновать победу.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Смотреть видеосюжет
Неизвестная толпа в симферополе устроила фото и видеосессию с сопровождением криков и дыма.
Неизвестная толпа в симферополе устроила фото и видеосессию с сопровождением криков и дыма.
Пользователи соцсетей предположили, что герои видео это фанаты футбольного клуба «Таврия» после матча. Видео: Черный список Симферополь/Вконтакте.