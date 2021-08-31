«Новые люди» собрали 2,5 тысячи подписей за возврат прямых выборов мэров городов и глав районов Крыма

Изучение общественного мнения по поводу действующей системы назначения муниципальных чиновников партия ведет по всей стране.

Возврат к системе выборов глав городов районов и муниципальных образований – одно из ключевых положений предвыборной программы партии.

- Наша позиция однозначна — высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству. Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть, - говорит лидер «Новых людей Алексей Нечаев.

Изучение общественного мнения по поводу действующей системы назначения муниципальных чиновников партия ведет по всей стране.

Руководитель крымского отделения партии «Новые люди» Анна Трофименко считает, что система отбора руководителей местного самоуправления на конкурсах, с последующим их утверждением депутатами местного совета, неэффективна. Как показывает практика, она стала трамплином на пути к креслу мэра для некомпетентных и нечистых на руку управленцев. В итоге Симферополем управляет уже пятый мэр за последние семь лет, а бывший мэр Евпатории Андрей Филонов получил 6,5 лет колонии за махинации с землей.

- Кадровая чехарда на муниципальном уровне власти в Крыму лишает наш регион шансов на развитие. Только успели назначить одного градоначальника, как на следующий год его сменяет другой. Люди не знают с кого спрашивать за разбитые дороги, опасные детские площадки, хаотичную застройку парков и общественных пространств. Крымским городам, поселкам, муниципальным районам нужна ответственная власть. У глав администраций должен быть один работодатель – это люди, которые живут в Крыму и хотят, чтобы их дом развивался гармонично и в интересах большинства, – считает Анна Трофименко.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в апреле фактически признал, что действующая система назначений не оправдала себя и пообещал перейти в 2024 году к прямым выборам мэров городов и муниципальных образований Крыма. Однако в партии «Новые люди» считают, что ждать не нужно. Вернуть жителям полуострова право избирать глав администраций городов и районов необходимо уже сейчас.

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