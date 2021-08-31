В Крыму 100% школ готовы к новому учебному году

К 1 сентября готовы все школы Крыма Фото: Архив "КП"

В Крыму к новому учебному году готовы 100% школ. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила первый замминистра образования, науки и молодежи РК Валентина Бойко.

- 1119 образовательных орагнизаций готовы к новому учебному году, - заверила она.- Проведены ремонты, закуплено оборудование по нацпроектам.

С 1 сентября учебный год стартует в 545 школах, 402 дошкольных заведениях, 36 колледжах и 136 организациях дополнительного образования. Накануне межведомственная комиссия по приемке школ из работников Роспотребнадзора, МЧС, представителей Минобразования комиссионно проверила готовность школ приступить к занятиям с 1 сентября.

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