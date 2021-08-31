Антиковидные меры в школах Крыма остаются в силе

Учебный год начинается в очном формате Фото: Архив "КП"

В новом учебном году в школах Крыма сохранятся все антиковидные меры. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила первый замминистра образования, науки и молодежи РК Валентина Бойко.

- Обязательно за каждым классом остался закрепленный кабинет, - подчеркнула она. - Будет разведение потоков детей, и отдельное расписание посещения столовой.

У школьников будут проверять температуру тела, проводить дезинфекцию классных комнат по графику, освобождать от занятий при недомогании. В случае инфицирования педагога его классы преподавания переходят на дистанционную форму учебы. В настоящее время иммунизацию прошли 54% учителей.

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