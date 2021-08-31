Благоустройство Балаклавского сквера в Симферополе завершено на 95%

Обновления в Балаклавском сквере крымской столицы почти завершены. Фото: rk.gov.ru

Благоустройство Балаклавского сквера в Симферополе практически завершено, сообщили в Главном управлении по реализации национальных проектов.

Рабочие уложили плитку, поставили скамей и урны, на объекте уже размещены игровые площадки и система искусственного полива. В сквере осталось установить опоры уличного освещения.

- Работа по озеленению сквера завершится после снижения температуры воздуха. Общая стоимость работ составляет 15,3 миллиона рублей, – говорится в сообщении.

Работы, которые завершены на 95%, проводятся в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Крыма, а также Государственной программы республики «Формирование современной городской среды».

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