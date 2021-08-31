Российское общество «Знание» покажет встречу президента России со школьниками

«Новое Знание» – это 100 часов уникального просветительского контента, доступного каждому жителю России. Фото: Российское общество «Знание»/Вконтакте

Российское общество «Знание» покажет встречу Президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан» в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание».

Мероприятие будет транслироваться в эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября. Среди приглашенных школьников – победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. Второй день марафона откроет Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для учащихся.

Выступления будут доступны для просмотра на сайте Просветительского марафона «Новое Знание», а также в группе Российского общества «Знание» во ВКонтакте.

Напомним, что просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание», пройдет с 1 по 3 сентября по всей стране. В роли лекторов и наставников выступят 150 выдающихся личностей со всей страны.

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