Из Ялты вывезли тридцать грузовиков брошенных автошин

С улиц Ялты пропали старые, никому не нужные покрышки. Фото: Янина Павленко/Вконтакте

Сотрудники города продолжают приводить Ялту в порядок. Так, на этой неделе с обочин и газонов города убрали брошенные шины, сообщила глава местной администрации Янина Павленко. Уточняется, что вывезено порядка 30 грузовиков с покрышками.

- Проблема особенно обостряется во время курортного сезона. Ими заваливают контейнерные площадки, зеленые зоны, обочины. Недопустимо! Учитывая, что данный вид отходов относится к четвертому уровню опасности, – сообщила Павленко.

Градоначальница подчеркнула, что от покрышек очистили контейнерные площадки на улицах Спендиарова, Блюхера, Крупской, Халтурина и Горького. Все шины утилизируют. Кроме того, жители и гости города могут их сдать самостоятельно в промзоне на улице Дарсановской.

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